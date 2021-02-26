ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في السرقات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقات بأنواعها.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، بمديرية أمن الإسكندرية، قيام 3 عاطلين مقيمين بدائرة القسم ولهم معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال ارتكاب جرائم سرقات السيارات والمتاجر، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وبحوزتهم «مقص حديدي» يتم استخدامه في ارتكاب جرائمهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب 9 جرائم سرقات متنوعة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى مخفيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.