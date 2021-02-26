كفر الشيخ تنهي استعدادتها للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

أنهت محافظة كفر الشيخ، استعداداتها لاستقبال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، المقرر إنطلاقها يوم الأحد المقبل، حيث تستهدف تطعيم 543782 طفلاً، وفقا لمديرية الصحة بالمحافظة.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، إن المديرية انتهت من الاستعدادات للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض المحافظة، من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021.

وتستهدف الحملة 543782 طفلاً، ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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وأضافت «سلام»، أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية، وفرق متحركة لتطعيم الأطفال بالوحدات السكنية والمنازل بالقرى وبالمدن، وفرق ثابتة متحركة يتم تكوينها لتغطية الحضانات، و فرق ثابتة متحركة يتم تكوينها لتغطية أي تجمعات مستهدفة أو قرى بعيدة وتوابع وعزب ونوع ومناطق ذات طبيعة خاصة، ويبدأ عمل الحملات من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن الحملات ستصل إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بكل مكان في المحافظة ، تحت إشراف الدكتورة فيديكار حسن مدير عام الطب الوقائي ، والدكتور محمد خيري الجمال، مسئول التطعيمات بالمديرية سيتابعون أعمال الحملات أولاً بأول.