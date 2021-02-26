قناة سعودية ترد على خريطة الأوهام لنفوذ تركيا بضم الخليج 2050 (فيديو)

نشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، تقريرًا ردت فيه على الضجة التي أثارتها قناة تركية خاصة بنشر صورة خارطة افتراضية لتركيا تضم مصر والمملكة العربية السعودية والخليج بشكل عام.

وذكر التقرير الذي نشرته «الإخبارية السعودية»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «سياسة الدبلوماسية الناعمة أو القوة الناعمة يتجلى مفهومها بالدراما التركية التي وظفت في الوطن العربي بما يخدم أهداف السياسة الخارجية للرئيس التركي أردوغان، انقسمت مرحلة الغزو الدرامي التركي التي كان هدفها تذليل الغزو على ارض الواقع إلى مرحلتين».

وأضاف التقرير، أن المرحلة الأولى «عبر القصص الغرامية وتكريس صور الجمال العرق والأرض التركية من أجل استقطاب السياحة والاعتماد على جودة الصورة وصناعة أبطال لتلك القصص الغرامية ليتعلق المشاهد بالممثلين والمنتج الدرامي التركي».

وتابعت: «في ذلك الوقت كانت السياسة الخارجية التركية تتبنى رسالة السلام وأن أنقرة صديقة الجميع وتهدف إلى تصفير المشاكل مع المحيط التركي مرحلة أسست لأخرى ظهرت بوادرها بين 2011 و2012، أنياب أردوغان بدأت في الظهور شيئا فشيئا وتنكشف أحلامه ويوازي ذلك التحرك إنتاج مسلسلات عدة تتحدث عن الدولة التركية العثمانية من حريم السلطات وصولًا إلى أرطغرل الذي زار موقع تصويره واحتفى بممثليه».

وأشار التقرير، إلى أن فضائية «TGRT» التركية الخاصة نسبت الخريطة الافتراضية إلى مركز أبحاث «ستراتفور» الأمريكي، في تقريرها بعنوان «خريطة ظل CIA عن تركيا في 2050»، وأظهرت الخريطة امتداد النفوذ التركي بحلول عام 2050 من كازاخستان وتركمانستان شرقًا مرورًا بالسعودية ومصر حتى ليبيا غربًا.