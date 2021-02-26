بدء أعمال إنشاء 3 تجمعات سكنية جديدة بكفر الشيخ «استثماري واجتماعي» 

تسلمت الجهات المعنية الأراضي المخصصة لإقامة وحدات سكنية في 3 تجمعات، أعلن عنها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في تصريح له اليوم، إن المحافظة ستشهد خلال الأيام المقبلة بدء العمل في إنشاء 3 تجمعات سكنية جديدة بمدينة كفر الشيخ ضمن المشروعات الخدمية التي وجه إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موجهاً الشكر للدولة ومجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والزراعة، لحرصهم على تلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هناك مساحات خالية بمدينة كفر الشيخ، وبتوجيهات القيادة السياسية تم اختيار نماذج من العمارات السكنية بالعاصمة الإدارية، لتطبيقها لإقامة 210 عمارة ،وكل عمارة مكونة من أرضي و 10 طوابق، بالتجمع السكني الأول أمام الجامعة ،كما تضم التجمعات السكنية مساحات خضراء، ومناطق خدمية.

وأشار إلى بدء العمل خلال الأيام المقبلة بالمنطقة الثانية خلف جامعة كفر الشيخ، وتشمل الأعمال إقامة وحدات سكنية على مساحة 31 فداناً، ضمن المشروع القومي «سكن كل المصريين»، مؤكداً أن التجمعات السكنية الجديدة بالمنطقتين الأولى والثانية تتسع لـ 64 ألف نسمة، كما سيتم اقامة المنطقة الثالثة إسكان اجتماعي بالمنطقة خلف الاسكان الاجتماعي الحالي غرب مدينة كفر الشيخ على مساحة 121 فداناً، وجاري إنشاء وتطوير عدة محاور جديدة تربط غرب المدينة بشرقها ، الأول الطريق الدائري الغربي «محور صبري القاضي»، امتداداً لسوق الجملة حتى محطة قطار سخا وصولا لكمين القرضا، والثاني الطريق الدائري الشرقي من طريق المحلة حتى أبو عمر ثم كفر عسكر وحتى الطريق الدولي الساحلي.

وأضاف أنه يجري إنشاء محاور عرضية لربط غرب المدينة بشرقها من صبري القاضي لمحور سعد زغلول الجديد حتى حديقة صنعاء، والثاني تطوير شارع 21 المار بين المنطقة الصناعية ليكون اتجاهين، والثالث تطوير شارع جيهان بالإضافة لربط طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج بمحاور غرب المدينة.