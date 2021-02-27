أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 27-2-2021 في مصر

يهتم المواطنون في مصر بمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل مستمر، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها تستعرض أسعار الخضروات مثل الثوم والبصل والفلفل وأسعار الفاكهة مثل الموز والبرتقال والجوافة، اليوم السبت 27 فبراير، على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الجوافة

سجل سعر كيلو الجوافة 8 جنيهات.

سعر الفراولة

وصل سعر كيلو الفراولة لـ10 جنيهات.

سعر التفاح

يتراوح سعر التفاح بين 10 لـ 25 جنيهًا باختلاف النوع.

سعر الرمان

يتراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و10 جنيهات.

سعر اليوسفي

اختلف سعر الكيلو اليوسفي بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر البرتقال

وصل متوسط سعر كيلو البرتقال لـ5 جنيهات.

سعر الموز

بلغ سعر كيلو الموز 10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

سعر البصل

بلغ متوسط سعر البصل اليوم إلى 7 جنيهات للكيلو جرام.

سعر القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيهًا.

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية اليوم إلى 5 جنيهات، والمعلبة بـ7.5 جنيه.

سعر الكوسة

تراوح متوسط سعر كيلو جرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

سعر الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ5 جنيهات.

سعر الفلفل الألوان

بلغ سعر كيلو جرام الفلفل الألوان 15 جنيهًا.

سعر الكرنب

وصل متوسط سعر الكرنب إلى 20 جنيهًا.

سعر الفاصوليا

سجل سعر كيلو جرام الفاصوليا 10 جنيهات.

سعر الخس الكابوتش

يتراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي اليوم بين 2 و5 جنيهات.

سعر الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.