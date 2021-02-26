«ري القليوبية»: الانتهاء من تبطين وتأهيل 30 كيلو متر من الترع

أعلنت وزارة الرى بالقليوبية، الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل 30 كيلو متر من الترع التي يجرى العمل بها بنسبة 12.34%، ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بنطاق المحافظة والذي يستهدف تأهيل وتبطين 96 ترعة بإجمالي أطوال 410 كيلو متر بتكلفة إجمالية مليار و300 مليون جنيها.

وقال أسامة خليل، وكيل وزارة الري بالقليوبية، إن فوائد المشروع تتلخص في توفير المياه التي جرى الحفاظ عليها من التسريب والإهدار ووصول المياه إلى نهايات المجرى المائى بما يضمن عدالة توزيع المياه للمنتفعين على مستوى الترع بالكامل، إلى جانب تقليل تكلفة الصيانة وعمليات التطهير للمجاري المائية نتيجة ظهور حشائش جرفية للمجرى أو غاطسة من القاع.

وأضاف «خليل»، في تصريحات صحفية اليوم، أن المشروع يحافظ على الجسور الخاصة بالمجرى المائي من التعديات لخلق طرق للمنتفعين والمزارعين لاستخدامها، وأيضا تحقيق استفادة من الموارد الطبيعية للدولة، إلى جانب خلق فرص عمل للمقاولين والأفراد والشركات، وأيضا وجود شكل جمالى للمجرى المائى يعيد للريف المصرى طبيعتة وروعة المجرى المائي.

يذكر أن القليوبية حظيت بإطلاق وزارة الري والموارد المائية أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع لإنهاء معاناة أهالي المحافظة مع الترع ومشاكل تراكم القمامة وإنسداد المجاري المائية وتحولها لبؤر من التلوث والأضرار الحية والبيئية علي مدار عقود وهو الامر الذي سيكون له مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة بجانب المردود الإقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث