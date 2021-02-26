طريقة استرجاع «الباسورد» لفيزا المعاش قبل يوم الإثنين

بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن صرف معاشات شهر مارس يوم الإثنين المقبل، وذلك من خلال البطاقة الائتمانية، من ماكينات الصراف الآلي، ففي حالة إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بالمعاش التقاعدي، يجب أن تتبع الخطوات التالية لاسترجاع كلمة المرور قبل بدء صرف المعاشات:

الموقف الأول: هو أنك نسيت كلمة المرور الخاصة بتأشيرة المعاش التقاعدي

- بعد الاتصال بالخط الساخن 19680، ما عليك سوى استخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بك، وبعد ذلك سوف يزودونك بكلمة مرور جديدة.

- قم بالإبلاغ عن نسيان كلمة المرور الخاصة بتأشيرة التكافل والكرامة.

- ستطلب منك خدمة العملاء إدخال رقم بطاقتك الشخصية.

- سيرسلون كلمة مرور أخرى، وعند تنشيط كلمة المرور، يكون الخصم هو 6 جنيهات مصرية، وهي تكلفة أو قيمة إعادة تنشيط الخدمة.

فقدان التأشيرة لمعاش «تكافل وكرامة»

عندما تفقد كلمة المرور الخاصة بمعاش تكافل وكرامة، يجب عليك اتباع الخطوات التالية لاستبدالها بالكلمة سرية أخرى، على النحو التالي:

- اتصل بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي لإيقاف كلمة المرور القديمة.

- الخطوة الثانية هي إدخال رمز المحافظة الخاص بك.

- اكتب تقريرًا يفيد بأنك فقدت البطاقة الخاصة بالمعاش من أجل الحصول على بطاقة جديدة.

- عندما يتم إصدار كلمة المررو لأول مرة، يجب خصم بدل خسارة قدره 25 جنيهًا مصريًا لأنها مجانية لأول مرة، وليست عند الاسترداد.

كما أطلق مكتب التأمينات الاجتماعية موقعه الإلكتروني الخاص والذي سيصبح حلقة وصل بين مكتب التأمينات الاجتماعية وعملاء نظام التقاعد، وذلك للبحث عن طريق رمز المحافظة، كما يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بالتأمين التحقق من رقم التأمين الخاص بهم من خلال رقم المحافظة، وذلك حرصا من وزارة التضامن الاجتماعي، يمكنهم التواصل بشكل فعال مع جميع فئات المجتمع.