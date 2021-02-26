الأحد.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة 8 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع مياه الشرب عن منطقتي العمرانية الشرقية والغربية، يوم الأحد المقبل لمدة 8 ساعات تبدأ من الساعة العاشرة مساء الأحد وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الإثنين، أول مارس.

وأوضحت المحافظة في بيان لها اليوم أن قطع المياه جاء لتنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 600 مم الجديد المغذي لمنطقتي العمرانية الشرقية والغربية، لتحسين ضغط المياه قبل حلول فصل الصيف وقرب شهر رمضان المبارك، إلي جانب سرعة نهو أعمال الرصف في الجزء المتبقي من شارع «الشعب»، تقاطع محور ترعة الزمر، بحي العمرانية .

سرعة الانتهاء من الاعمال في المواعيد المحددة

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي العمرانية بسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة، مشيراً إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستدفع بسيارات محمله بالمياه الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة بالانقطاع، وناشد المواطنين تلبية احتياجاتهم خلال تلك الفترة.