محافظ الجيزة يجتمع برئيس هيئة الطرق والكباري لإنهاء أعمال التطوير

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا مع اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، والشركات المنفذة كافة، لتوحيد الجهود لإنهاء أعمال التطوير الجارية بشوارع النيل السياحي والسودان وسقارة السياحي وطريق برقاش، للوقوف على نسب التنفيذ التي تمت في تلك المشروعات الجاري تطويرها، وكذلك بحث آليات الإسراع في معدلات إنهاء المسافات المتبقية لتحقيق ما يصبو إليه المواطنين من توفير سبل الراحة كافة، ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وشدد «راشد» على أن المحافظة على أتم الاستعداد لإزالة أية عراقيل من شأنها أن تعوق عجلة التنمية في المضى قدما في مسيرة التطوير الحالية بالمحافظة، كون تلك الطرق بمثابة شرايين حيوية داخل الجيزة.

كما أوصى المحافظ الشركات المنفذة لتلك الطرق بضرورة الالتزام بأعلى المواصفات القياسية في مراحل التطوير كافة، مع ضرورة إنشاء بالوعات صرف الأمطار في الطرق كافة، حتى تخرج بشكل حضارى لائق يليق بمحافظة الجيزة، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز المتواجدة بها أعمال التطوير التواجد على مدار الساعة مع الشركات المنفذة لإزالة أية عقبات قد تواجهم.

حضر الاجتماع اللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، ومدير مديرية الطرق، ورؤساء أحياء العجوزة والدقي، والشركات المنفذة للمشروعات.