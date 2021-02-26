«أكساد» تستعرض مشروعاتها التنموية في جنوب سيناء ومطروح

استعرض المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، مختلف الأنشطة التي يقدمها في مصر خاصة محافظات «شمال وجنوب سيناء، مطروح، والوجه القبلي»، ومنها مشروعات التحسين الوراثي لقطعان الماشية وحصاد مياه الأمطار والسيول، بحضور السيد القصير وزير الزراعة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على هامش جولة الوزير للمحافظة؛ لتفقد المشروعات التنمية الزراعية.

من جهته، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير مكتب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، إنه تم عرض الأنشطة والمشروعات التي ينفذها «أكساد»، بجمهورية مصر العربية بالساحل الشمالي الغربي لمصر وشمال سيناء، والتي تنفذ بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، ومحافظة مطروح، وكذلك المشروعات الزراعية بمحافظتي المنيا وبني سويف، بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية «GIZ»، ومديريات الزراعة، ومركز البحوث الزراعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي ترأسه وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء، بحضور نائب وزير الزراعة، ورئيسي مركزي البحوث الزراعية والصحراء.

وأكد خليفة، في تصريحات صحفية، اليوم، عرض مشروعات «أكساد»، لإنتاج تقاوي الذرة الرفيعة بسوهاج بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، موضحا أن ذلك يأتي في إطار توفير تقاوي ذرة رفيعة تتحمل الظروف المناخية وأكثر تحملا للتغيرات المناخية، وأكثر إنتاجية وأقل استهلاكا لمياه الري.

وأوضح نقيب الزراعيين، أنه من المقرر تنظيم وفد خبراء المركز العربي «أكساد» دورة تدريبية للفنيين من الاطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين بمحافظة جنوب سيناء على التلقيح الاصطناعي للأغنام والماعز، بتوفير السائل المنوي، وكافة المعدات والمستلزمات اللازمة لهذا البرنامج، بدعم كامل من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «اكساد».

وأوضح مدير «أكساد» بالقاهرة، أنه من المقرر أن يصل خبراء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة؛ لتنفيذ الدورة بداية الأسبوع الثاني من مارس المقبل بمدينة الطور بجنوب سيناء، مشيرًا إلى أن «أكساد» سيشارك في المشروع القومي لتنمية أراضي الساحل الشمالي بوفد يضم 8 خبراء، لزيارة محافظة مطروح خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس المقبل.

وأشار إلى ان الوفد سيحدد الأنشطة التي سينفذها في محافظة جنوب سيناء، ومنها منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول، وإنشاء وحدات انتاج الطاقة من المخلفات الزراعية البيوجاز، ودراسات تنمية المراعي، وتحسين إنتاجية التين والزيتون، وإمداد المنطقة بشتلات الزيتون المتميزة في إنتاج الزيت والدعم الفني؛ لإنتاج وتحسين إنتاجية الفستق بمرسى مطروح.