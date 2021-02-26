في مستهل زيارته.. وزير الزراعة يطلع على المشروعات المنفذة بجنوب سيناء

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المحاسب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي يزور المحافظة، لمدة 3 أيام، بغرض تفقد المشروعات الزراعية بالمحافظة، للاطلاع على المخطط الاستراتيجي المستقبلي، الذي تهدف المحافظة تنفيذه، وبعض المعوقات التي تحول دون تنفيذ بعض المشروعات الجاري تنفيذها.

وشاهد وزير الزراعة، عرض «داتا شو» للمشروعات التي جرى تنفيذها في القطاع الزراعي، منها مساحات زراعية، ومزارع للإنتاج الداجني، واللحوم الحمراء، وما جرى إنجازه في مجال الإرشاد الزراعي، وما يحتاج إليه القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة.

وقدمت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام الطب البيطري، عرضًا تفصيليًا لما جرى إنجازه في مجال الطب البيطري والمجازر، وما يطلبه القطاع خلال الفترة المقبلة.

وقدم المهندس صفوان سلامة، مدير عام هيئة الثروة السمكية، عرضًا يوضح إنجازات الثروة السمكية بالمحافظة، والرؤية المستقبلية للمحافظة في مجال الثروة السمكية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تستهدف أهمية زيادة التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي، حال توافر كافة المقومات اللازمة، وتعطي الأولوية لتقنين أوضاع المزارعين بكافة مدن المحافظة، لتوفير الاستقرار والتنمية وتحقيق الأمن القومي.

وقال المحافظ، إنه يوجد مزيد من السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة واللحوم البيضاء والحمراء والأسماك والحبوب والبقوليات، ونخطط لإقامة مصانع لتصنيع تلك المنتجات مستقبلًا وتصديرها للمحافظات الأخرى لمصر ولدول الجوار الإقليمية.

حضر الاجتماع من المحافظة، اللواء جمال عبد الرشيد، سكرتير عام المحافظة، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، والنائب جيفارا الجافي، عضو مجلس الشيوخ عن مدن خليج العقبة بجنوب سيناء.

حضر اللقاء من جانب وزارة الزراعة الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبد الحليم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور صلاح بدوي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور محمد فهيم، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، والدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، وأحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي للوزير.

يشار إلى أن وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء، سيقومان بجولة تفقدية بمدينة طور سيناء، ثم جولة تفقدية لمدينة نويبع للوقوف على موقف المشروعات الخاصة بالتنمية الزراعية بالمحافظة.