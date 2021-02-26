وزير الأوقاف: أمة بلا أخلاق أمة بلا حضارة ومآلها الذوبان والاندثار

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، بمسجد الهدى بكفر بني علي بمركز سمسطا محافظة بني سويف، حول موضوع «الأخلاق وأثرها في بناء الحضارات».

وخلال خطبة الجمعة، أكد وزير الأوقاف، أن المحافظة على القيم والأخلاق من أهم دلائل الإيمان ومرتكزاته، وأن أمة بلا أخلاق أمة بلا حضارة ومآلها الذوبان والاندثار.

وقد سئل نبينا: ما أكثر ما يدخل الجنة يا رسول الله فقال: «تقوى الله وحسن الخلق»، فديننا دين مكارم الأخلاق، ورسالة نبينا مبنية على حسن الخلق، حيث يقول نبينا «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، وفي رواية «إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق».

خطبة الجمعة

وأضاف: نؤكد أن حسن الأخلاق وحسن التعامل مع الخلق دليل على صحة العلاقة وصدق النية مع الخالق، أما سوء الأدب مع الخلق فهو أيضا سوء أدب مع الخالق، لأن الخالق هو من أمرنا بمكارم الأخلاق.

الأخلاق وأثرها في بناء الحضارات

وتابع: أما سلامة الصدر فأحد أهم أسباب رضا الإنسان عن نفسه ورضا الله عنه، وأصح المؤمنين إيمانا أصفاهم نفسا وأسلمهم صدرا، ذلك أن نبينا قال لأصحابه يوما يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل رجل فتبعه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ليقف على ما أوصله إلى هذه المكانة الرفيعة، فنزل عليه ضيفا ليرقب أعماله ومدى اجتهاده في عبادته، فما وجد مزيد صلاة أو صيام أو صدقة، فحدث ابن عمرو مضيفه عن سر نزوله عنده وأخبره بما كان في شأنه من رسول الله وسر نزوله عليه، فقال يا بن عمرو الصلاة والصيام، على ما رأيت، غير أني لا أبيت وفي صدري مثقال ذرة من حقد لأحد.