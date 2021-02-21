وزير الأوقاف: ندعم العمل العربي المشترك في مواجهة الفكر المتطرف

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، في لقاء مع عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وحسن بن علي المدحاني نائب رئيس البرلمان، وأعضاء البرلمان، معربا عن استعداد وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، للتعاون الكامل مع البرلمان العربي، لا سيما في مجال نشر ثقافة التسامح ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان له، على أهمية الحفاظ على الأوطان، وأن مصالح الأوطان جزء من صميم مقاصد الأديان وجزء من عقيدتنا، مع إيماننا بالتنوع والتعددية، وقبول الآخر، وأهدى جميع أعضاء البرلمان الحاضرين، مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تشمل:

1. مشروعية الدولة الوطنية.

2. فقه بناء الدول.

3. الكليات الست.

4. فهم مقاصد السنة النبوية.. رؤية عصرية.

العسومي يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي

وخلال اللقاء، وجه عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على دعم أعمال البرلمان العربي، مشيدًا بدور الدكتور محمد مختار جمعة، وبجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر ثقافة التسامح والسلام، ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في قضية بناء الوعي.

وحضر اللقاء، السفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي، ووفد رفيع المستوى من البرلمان الدولي.

وشرح وزير الأوقاف تجربة الوزارة في مواجهة الفكر المتطرف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا على أهمية تحديد المصطلحات، وعدم إطلاق أي لفظ ديني كالمجاهدين أو نحوه على الجماعات الإرهابية المتطرفة، حتى لا نعطيهم غطاءً دينيًّا غير حقيقي، وإنما علينا وصفهم بصفاتهم ومسمياتهم الحقيقية كجماعات إرهابية، مع العمل على تعريتهم فكريًّا وأيدلوجيًّا، مع التأكيد على وضع تجربة الأوقاف المصرية في مواجهة الإرهاب في خدمة أي جهود دولية في هذا المجال.

وأكد أهمية مواصلة التعاون، بين كل من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في مكافحة التطرف من جهة، ونشر قيم التسامح والحوار البناء الذي يحترم خصوصيات وثقافات الآخرين، من جهة أخرى.