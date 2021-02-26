«التنمية المحلية»: 3 مشروعات تراثية ضمن خطة الدولة لدعم التنمية بسيناء

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل الشكل النهائي لمشروع مسار العائلة المقدسة في مصر، الذي تصنفه الحكومة أحد أهم المشروعات القومية في الوقت الحالي.

وشرحت الوزارة، أن المسار يبدأ من منطقة الفرما بشمال سيناء، ويضم 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهابا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يضم كنائس أو أديرة أو آبار مياه، ومجموعة من الرموز القبطية التي تشير إلى مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع، وفقا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

من جهته، قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن التطوير وصل لمنطقة تل الفرما بشمال سيناء، حيث شمل تحسين كفاءة البنية التحتية ورصف الطريق المؤدي إليها، وإنارته وتشجيره وتوصيل خط للمياه العذبة لها، وإقامة لوحات إرشادية ومظلات لاستراحة الزائرين، وتحسين مستوى الخدمات، وإنشاء سور يحيط بالمناطق الأثرية.

تحركات لحماية سانت كاترين من الخروج من قائمة التراث العالمي

كما أوردت الوزارة، في بيانها، مخطط تطوير منطقة سانت كاترين خلال الفترة المقبلة، بهدف المحافظة على التنسيق الحضاري والعمراني لتكون مدينة مميزة عالمية ذات طابع تراثي وديني يناسب منطقة وادي الدير؛ لحمايتها من أي تحديات هددت بخروج المنطقة من قائمة التراث العالمي التابع لمنظمة اليونسكو في وقت سابق.

ووفقا للمخطط، فإنه سيتم استغلال مدينة سانت كاترين بهدف تطوير مداخل المدينة والبازارات؛ لتكون نقطة جذب سياحي، ما يتطلبه ذلك من نقل جوى وطرق ومواصلات وبنية أساسية وسياحية، مع تطوير حمامات وكافتيريا وعيادة داخل الدير؛ لضمان سلامة الزائرين وحرية وسهولة حركتها وإنشاء غرفة لكاميرات المراقبة.

ووفقا للمشروع، سيتم تأسيس نظام للإضاءة غير المباشرة بدون إشعاعات ضوئية حتى لا تؤثر على الصلوات المسائية للآباء ورهبان الدير، وبما يخدم المشروع المستقبلي للصوت والضوء في منطقة وادي الدير، فضلًا عن بعد فلكي يسمح بمشاهدة النجوم في منطقة سانت كاترين، كما سيتم أيضًا استكمال منظومة الكاميرات حفاظًا على أمن وسلامة السائحين.