هربا من البرد فماتا اختناقا.. تفاصيل وفاة صاحب شركة وعاملة بالجيزة

عاينت الأجهزة الأمنية جثتي صاحب شركة نظافة وعاملة لديه عثرا عليهما، في شقة بمنطقة الطالبية بالجيزة ، حيث تبين العثور على جثة السيدة، التى تعمل لدى صاحب الشركة جثة هامدة، وملفوفة ببطانية على أرضية الشقة، التي يتم اتخاذها كمقر للشركة.

وتبين من مناظرة الجثة وجود رسوب دموى بها ، وتحول فى لون الجثة الى ما يشبه الزرقة، كما ثبت من معاينة جثة صاحب الشركة أنه رجل أربعينى ، وفارق الحياة بجوار موقد التدفئة فى وضعية النوم، ووجد بجثته على أثار رسوب دموي.

تصريح بالدفن

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثتين، عقب التأكد أن الوفاة ليست بها شبهة جنائية وتأكيد الطب الشرعى، أن المتوفيين عثر عليهما جثتين هامدتين، عقب اختناقهما بغاز أول أكسيد الكربون بعد اشعال موقعد نار للتدفئة، وغلق منافذ الشقة، مما أدى إلى اختناقهما ومصرعهما أثناء نومهما.

لا توجد شبهة جنائية

واثبتت التحريات أن صاحب الشركة والمتوفية الأخرى التى تعمل لديه، كان يجلسان داخل شقة فى منطقة الطالبية، يتم استخادمها كمقر للشركة، وأنهما شعرا بالبرد الشديد فأشعلا موقدًا للنار، لكن لنوم غلبهما أثناء التدفئة، فلقيا مصرعهما مختنقين ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

تم نقل الجثتين الى المشرحة التى قامت بتشريح الجثامين، ولم يثبت وجود دلائل على وجود شبهة جنائية، في الواقعة فتم اخطار النيابة العامة، التى قررت تشريح الجثتين واخطار مباحث قسم شرطة الطالبية، لاعداد التحريات حول الواقعة، والتى أكدت عدم وجود شبهة جنائية، وأن الواقعة عبارة عن الوفاة أثناء النوم اختناقا بغاز أول أكسيد الكربون الناتج عن اشعال موقد للتدفئة من البرد، فتسرب الغاز داخل الشقة أثناء النوم وهو غاز بلا طعم أو رائحة، ما أسفر عن اختناقهما وموتهما.