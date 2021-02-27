رئيس التحرير

محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم السبت 27-2-2021 في مصر

كتب:

الوطن
12:05 ص | السبت 27 فبراير 2021
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

يعد البحث عن مواقيت الصلاة يوميا من الأشياء التي لا غنى، إذ يبحث المسلمون بشكل مستمر عن مواعيد الفروض، نظرًا لأن توقيتاتها تتغير بشكل يومي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، موعد رفع الأذان في عدد من المدن والمحافظات، حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، اليوم السبت 27  فبراير الحالي، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 05:02

أذان الظهر: 12:13

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب: 05:57

أذان العشاء: 07:15

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 04:57

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:26

أذان المغرب 05:54

أذان العشاء: 07:11

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 04:55

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب 05:51

أذان العشاء: 07:09

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:57

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:27

أذان المغرب 05:55

أذان العشاء: 07:10

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 04:55

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب: 05:53

أذان العشاء: 07:08

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 04:57

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب 05:53

أذان العشاء: 07:10

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 04:57

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب: 05:53

أذان العشاء: 07:11

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 04:56

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب 05:51

أذان العشاء: 07:10

اقرأ المزيد:

غلق أم فتح؟.. سيناريو الصلاة في المساجد خلال رمضان المقبل

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-2-2021 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25-2-2021 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-2-2021 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-2-2021 في مصر

في ذكراه.. أقباط يتداولون فيديو لوفاة الأنبا مكاريوس خلال الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22-2-2021 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21-2-2021 في مصر

هل يحتاج النبي محمد إلى الصلاة عليه؟.. شيخ الأزهر يجيب

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20-2-2021 في مصر