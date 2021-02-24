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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-2-2021 في مصر

كتب:

الوطن
12:01 ص | الأربعاء 24 فبراير 2021
مواقيت الصلاة في مصر

مواقيت الصلاة في مصر

التقدم أو التأخر دقيقة في مواقيت الصلاة يوميا، يجعل المسلمون يبحثون بشكل مستمر عن مواعيد الفروض، نظرًا لأن توقيتاتها تتغير بشكل يومي، وتستعرض «الوطن» استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، مواقيت الصلاة وموعد رفع الأذان في عدد من المدن والمحافظات، حسب التوقيت المحلي لكل مدينة اليوم، الأربعاء 24 فبراير الحالي، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 05:05

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب: 05:50

أذان العشاء: 07:08

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 05:00

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب 05:52

أذان العشاء: 07:09

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 04:59

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب 05:49

أذان العشاء: 07:07

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 05:00

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:26

أذان المغرب 05:53

أذان العشاء: 07:08

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 04:58

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:24

أذان المغرب 05:51

أذان العشاء: 07:06

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 05:00

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب 05:50

أذان العشاء: 07:08

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 05:01

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:24

أذان المغرب 05:51

أذان العشاء: 07:09

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 04:59

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب 05:49

أذان العشاء: 07:07

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