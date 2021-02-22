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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22-2-2021 في مصر

كتب:

الوطن
12:30 ص | الإثنين 22 فبراير 2021
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

تتغير مواعيد الصلاة بشكل يومي في بعض الفروض بسبب تغير حركة الأرض والشمس وتعاقب الفصول، وتستعرض «الوطن» استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، مواقيت الصلاة وموعد رفع الأذان في عدد من المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة اليوم، الأحد 20 فبراير الحالي، وذلك وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 05:03

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب 05:49

أذان العشاء: 07:07

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 05:01

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:21

أذان المغرب 05:47

أذان العشاء: 07:06

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 05:07

أذان الظهر: 12:14

أذان العصر: 03:27

أذان المغرب: 05:53

أذان العشاء: 07:11

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 05:02

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:24

أذان المغرب 05:50

أذان العشاء: 07:07

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 05:01

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:21

أذان المغرب 05:47

أذان العشاء: 07:05

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 05:02

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب 05:52

أذان العشاء: 07:07

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 05:00

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب 05:50

أذان العشاء: 07:05

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 05:02

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب 05:49

أذان العشاء: 07:06

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