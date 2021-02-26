بدء تجهيزات المرحلة الثانية لتطوير العريش بتكلفة 500 مليون جنيه

قال العميد ماجد محمد، رئيس مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، إنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لتجميل وتزيين مدينة العريش بالشكل الحضاري المطلوب، سيتم العمل على بدء المرحلة الثانية وهي الأهم.

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش، أنه يجري دراسة عملية تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير مدينة العريش بإنشاء 3 محاور جديدة، موضحا أن إجمالي تكلفة التطوير تقدر بنحو 500 مليون جنيه.

وفي ذات السياق، قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المخطط يتضمن إنشاء 3 محاور رئيسية، وهي محور شارع الفاتح من البوابة الغربية بمدخل العريش، وصولا إلى المدخل الشرقي للمدينة عند الريسة على طول الساحل، ليتضمن 4 حارات للذهاب و4 حارات أخرى للعودة.

كما يتضمن التطوير، محور شارع الجيش من أمام مديرية الأمن مرورا بكوبري ضاحية السلام ومستشفى العريش العام، ليقطع شارع 23 يوليه، ويتجه إلى شارع الساحة الشعبية وميدان العتلاوي وشارع أسيوط وصولا إلى حى المساعيد، ويتضمن 3 حارات للذهاب ومثلها للعودة، ومحور الطريق الدائري خلف المناطق السكنية وصولا إلى ميناء العريش البحري، ويضم 4 حارات للذهاب و4 للعودة.

وكانت المحافظة طالبت أهالي مدينة العريش، بتفعيل حوار مجتمعي للوقوف على آلية التنسيق بين المحافظة والأهالي المضارين من عملية التطوير، ممن ستزال منازلهم خلال عملية التطوير.

من ناحية أخرى، قال فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ بشمال سيناء، إن مدينة العريش هي عاصمة المحافظة، وتطوير أو تخطيط أو تجميل أو نظافة أو فتح محاور يواكب ما تهدف إليه الدولة، من تنمية وتعمير وجذب استثمارات وخلق فرص عمل، وجذب السياحة، لتصبح العريش العاصمة، مدينة عالمية نفتخر بها، وينعم بها أبنائنا من الأجيال القادمة، وهو بداية مرحلة جديدة من عمر المحافظة، بعد انتهاء ودحر الإرهاب الأسود.