شمال سيناء تعلن رفع درجة الاستعدادات وحالة الطوارئ لسوء الأحوال الجوية

قرر عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استمرار رفع درجة الاستعداد في أجهزة ومرافق المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات بها، لمواجهة الظروف الجوية، بعد استمرار التقلبات الجوية.

وأكد المحافظ، رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة، لمواجهة الظروف الجوية.

وكان المحافظ، أصدر توجيهاته باستعداد كل المرافق الخدمية بالتنسيق مع مجالس المدن، تحسبا لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، خاصة المياه والصرف الصحي والكهرباء والتموين والصحة والتضامن الاجتماعي وغيرها من الجهات المعنية، واستمرار متابعة الموقف لحظة بلحظة بالتواصل مع الأرصاد الجوية والري والموارد المائية وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والمرافق، وطالب المحافظ المواطنيين الإبلاغ عن أية تطورات أو مشكلات تواجه المواطنيين بسبب سقوط الأمطار، أو انخفاض درجات الحرارة.

وتشهد مدن وقرى محافظة شمال سيناء انخفاضا في درجات الحرارة وتساقط للأمطار بشكل ما بين متوسط وغزير حتى اللحظات، وتوقعات أن يستمر تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة.