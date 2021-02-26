«المصرية للتخطيط»: الري بالتنقيط يوفر 25% من المياه المستخدمة

قال الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، إن الدولة المصرية تسترد وجهها الحضاري، وتوفر فرصا للعمل، ومشروع تبطين الترع له أبعاد اقتصادية واجتماعية، مضيفًا: «نسعى لتطبيق نظام الري بالتنقيط، والذي يوفر 25% من كمية الماء المستخدمة، كما أنه يحفظ من 5 – 7% من المياه المهدرة».

وأكد «غيث»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «extra news»، أنه لا صحة لما يتردد حول إهدار المليارات على تأهيل الترع، وهناك توجيهات رئاسية لجميع الجهات والوزارات لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن جميع الوزرات وضعت خطط موضوعية، وعلى رأسهم وزارة الري، والتي قدمت رؤية متكاملة لتطوير الريف المصري.

وأوضح رئيس الجمعية المصرية للتخطيط أن نهضة الريف، ستؤثر بشكل أساسي على الحضر، وتخطى العشوائيات، والتأثير على الجانب الزراعي بسرعة، وإنجاز وبأقل التكلفة.