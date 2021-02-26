الفلبين تعرض على أوروبا مقايضة ممرضاتها: نريد استبدالهن بلقاح كورونا

قالت وسائل إعلام بريطانية، إن الفلبين ستسمح لآلاف الممرضات ومقدمي الرعاية الآخرين بالعمل في المملكة المتحدة وألمانيا، إذا أرسلت إليها الدول الأوروبية جرعات من اللقاح الذي تحتاجه بشدة.

وأكدت أليس فيسبيراس، مديرة مكتب الشؤون الدولية في وزارة العمل البريطانية، أن مانيلا مستعدة لرفع الحد الأقصى من عدد الممرضات المسموح لهن بالسفر إلى الخارج والعمل، والذي تم تحديده حتى الآن عند 5 آلاف شخص سنويًا.

وذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أن اقتراح الفلبين لعرض كهذا يدل على أن الوضع الصحي في الأرخبيل هو الأخطر في آسيا.

ومع ذلك، لم تبدأ مانيلا بعد حملة التطعيم التي من المفترض أن تقوم بتطعيم 70 مليون بالغ، ومن هنا جاء الاقتراح المقدم إلى البلدين الأوروبيين.

ولكن، رفضت لندن عرض الفلبين، واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة البريطانية أن لندن ممتنة «للغاية وتشكر 30 ألف فلبيني يعملون في أقسام الصحة لدينا، لكن ليس لدينا أي خطط لقبول هذا المقترح المرتبط بتوظيف لاحق للممرضات»، ولا تزال الفلبين تنتظر الرد الألماني- بحسب صحيفة «إندبندنت».

وكانت الشرطة الفلبينية، هددت من لا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي بالضرب بالعصي فيما تواجه البلاد انتشار فيروس كورونا خلال موسم الأعياد.

وأكد الجنرال سيزار بيناج، قائد الفريق المكلف بمكافحة فيروس كورونا، خلال مؤتمر صحفي، أن قوات الشرطة والجيش ستنظم دوريات في الأماكن العامة بالعاصمة مانيلا وبؤر تفشي مرض «كوفيد-19» وهم يحملون عصيا من الخيزران بطول متر لقياس التباعد- بحسب «رويترز».

وسجلت دولة الفلبين ما يربو على 436 ألف حالة إصابة ونحو 8500 وفاة بفيروس كورونا المستجد لتكون ثاني أعلى بلد في منطقة جنوب شرق آسيا من حيث معدلات الإصابة بكوفيد-19 بعد إندونيسيا.