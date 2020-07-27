الفلبين: طلبنا من الصين منح بلادنا الأولوية في الحصول على لقاح كورونا

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الاثنين، إنه طلب من الرئيس الصيني شي جين بينج، أن يمنح الأولوية للفلبين في الحصول على لقاح ضد فيروس "كورونا" حال تطوير بكين لهذا اللقاح.

وأوضح الرئيس الفلبيني، في تصريحات نقلتها صحيفة "فلبين ستار"، أنه ناشد الرئيس الصيني منذ أربعة أيام بأن يجعل الفلبين من ضمن الدول الأوائل التي تحصل على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في حالة إصداره.

ودعا دوتيرتي شعبه إلى عدم اليأس نظرًا لأن إصدار اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" أصبح وشيكًا.

وأشارت الصحيفة إلى عدم ظهور أي علامات تدل على تباطؤ تفشي العدوى بكورونا في الفلبين، وذلك مع وصول إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 82 ألفًا و40 حالة حتى الآن.

يذكر أن الفلبين انضمت إلى مرفق الوصول العالمي للقاح فعال ضد فيروس كورونا، والذي يضمن الحصول على لقاح ضد "كورونا" بطريقة عادلة ومنصفة.