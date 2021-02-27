مدير مكافحة زراعة القليوبية يكشف خطة حماية محصول القمح من القوارض

يعد محصول القمح من المحاصيل الهامة والإستراتيجية، التي تهتم محافظة القليوبية بتوفير بيئة آمنة لزراعته، والحفاظ عليه، من أجل لوصول لأعلى إنتاجية من المحصول في الموسم الواحد.

وفي هذا الإطار، أطلقت مديرية الزراعة بالمحافظة حملة مكبرة لمواجهة القوارض لحماية محصول القمح.

«الوطن» تستعرض الخطة الكاملة لحماية حماية المحصول من القوارض، وفق ما أعلنه الدكتور سعيد عبد الفتاح محمد جاد، مديرعام المكافحة بمديرية الزراعة بالقليوبية، الذي أكد أن القوارض تعتبر من الآفات الخطيرة التي تهدد المحاصيل الحقلية والمواد المخزونة، مشيرا إلى أنها من الآفات ذات القدرة التناسلية العالية، وعلى الانتشار والاختباء، حيث تقوم بالتغذية على غذاء الإنسان والحيوان وتتسبب في إتلاف كثير من المحاصيل.

وأضاف جاد لـ«الوطن» أنه بمكافحة هذه الآفة باستخدام المبيدات الكيماوية، يؤدي ذلك إلى تناقص الأعداء الحيوية، مثل الغربان وهي من الطيور الجارحة التي تفترس الفئران بجانب تأثير المبيدات المميتة على الطيور الأخرى التي تعتبر جزءًا من المكافحة الطبيعية، مثل أبو قردان الذي يقوم بدور حيوي في تقليل أعداد كثير من الآفات بالتغذية على عذارى ويرقات الأفات المتواجدة بالتربة، مشيرا إلى أن استخدام المبيدات له دور كبير في إحداث اختلال التوازن البيئي مما يستوجب على القائمين باستخدام هذه المبيدات ضرورة الالتزام بالتوصيات الفنية الموصى بها لكل مبيد.

وأوضح جاد، أن الأضرار التي تسببها الفئران على المحاصيل ذات أهمية اقتصادية كبيره تستدعي العمل البرامجي لمكافحتها، حيث تقوم بالتغذية على الحبوب المخزونة على أسطح منازل الفلاحين بجانب بعض الشون المكشوفة وأماكن التخزين في الصوامع البلدية، وقد تتسبب الأضرار في تدمير من 30 إلى 40% من الحبوب والمحاصيل إن لم تُكافح ويتم السيطرة على إعدادها.

وأضاف جاد، أن أهم أسباب الزيادة في أعداد الفئران في مصر، هو عدم اتباع دورة زراعية وسوء عمليات تخزين الحبوب وعدم التخلص من مخلفات النباتات والمصارف، حيث تستخدمها الفئران مأوى لها وعدم الاستخدام الأمثل للمبيدات ما أدى إلى تناقص الأعداء الحيوية.

وكشف جاد، أن مديرية الزراعة بالقليوبية وضعت خطه واضحة في هذه الفترة الحالية، بناء على تعليمات وزارة الزراعة، والمهندس وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، بإطلاق حملة مكثفة لتحزيم زراعات محصول القمح بجميع الوحدات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة على جانبى الترع والمصارف أمام زراعات محصول القمح وجانبي الطرق والمنافع العامه ومزارع الدواجن غير العاملة والأماكن المهجورة والسكك الحديدية والمقابرالتابعة لمراكز محافظة القليوبية تحت إشراف المهندس طارق عبدالوهاب محمد، مدير عام مكافحة القوارض بالمديرية، والمهندسين ومفتشي القوارض بإدارة مكافحة القوارض، حيث يتم عمل المكافحة بمبيدات فوسفيد الزنك ويتم توزيع الطعم الراكومين المسيل للدم حول الكتله السكنية المجاورة للزراعات، وذلك نظرا لخطورة الفئران على المحاصيل الزراعية، وبعيدا عن أماكن الحيوانات والأطفال ويتم التنبية بالمساجد وإبلاغ الوحدات المحلية والإصلاح الزراعي.