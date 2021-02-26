وزير السياحة والآثار يفتتح تطوير مقابر الحواويش بسوهاج

افتتح وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني، اليوم، يرافقه الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج واللواء عصام الليثي السكرتير العام لمحافظة سوهاج، مقابر الحواويش بأخميم بعد تطويرها بتكلفة بلغت 9 ملايين جنيه.

وأكد الوزير، في تصريحات له، أن عملية التطوير والخدمات بالمنطقة تتكون من مبنى إداري وكافتريات وبازارات وسور عليه إضاءة ومركز زوار وشاشات عرض تعريفية وبوابات إلكترونية ودرجات السلام التي تصل للمقابر الموجودة بالجبل وأنه تقرر فتح المنطقة للمصريين بالمجان خلال شهر مارس بالكامل.

وأضاف الوزير أن منطقة مقابر الحواويش تبعد عن مدينة سوهاج حوالي 10 كيلو مترات شرقا، وتبعد حوالي 7 كيلو مترات عن أخميم عاصمة الإقليم التاسع قديما وتضم جبانة الحواويش حوالي 800 مقبرة منحوتة في الصخر، تبدو للناظر إليها من الطريق السريع كما لو كانت قرص من شمع النحل من شدة تقاربها.

والمنطقة عبارة عن عدة مقابر على حافة الهضبة وعلى جدرانها نقوش ورسومات ملونة وترجع إلى عصور بداية الأسرات والدولتين القديمة والوسطى وقام عالم المصريات نجيب قنواتي المصري الأسترالي بعمل حفائر علمية بالمنطقة في النصف الثاني من القرن العشرين.

وتضم مقابر الحواويش حوالى 800 مقبرة كان بعضها منقوشاً ومعظمها دون نقوش وهى تخص كبار الموظفين والكهنة في عصر الدولة القديمة وعصر الانتقال الأول كانت بعض المقابر منقوشة، كما أنه عُثر في بعضها على لوحات جنزية، وآثار أخرى كثيرة.

وكان وزير السياحة والأثار قد وصل الي محافظة سوهاج صباح اليوم في زيارة تستغرق يوما واحدا، وافتتح العناني أعمال تطوير معبد أتريبس في الجبل الغربي بقرية الشيخ حمد التابعة لمدينة سوهاج.

وتمتاز أعمدة معبد اتريبس بدقة وروعة النقوش المحفورة عليها، كما أن تيجان الأعمدة لها شكل وطابع خاص يميزها عن غيرها، ويوجد بئر مياه داخل المعبد من الجهة الشمالية، وتم تصميم نظام هندسي فريد لنقل المياه من البئر.

وقرر وزير السياحة والأثار فتح معبد أتريبس ومقابر الحواويش للزيارة بالمجان حتى نهاية شهر مارس القادم تشجيعا للسياحة.

وعقد وزير السياحة والأثار في ختام جولته للمحافظة، اجتماعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث عددا من الأمور المتعلقة بالكشف عن الآثار في المحافظة.