وزير الأثار يتفقد معبد «أتريبس» في سوهاج

استقبل اللواء عصام الليثي، نائب محافظة سوهاج، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من مسئولي الآثار، الدكتور خالد عناني، وزير الأثار قادما من الأقصر، قبل قليل، لتفقد عدد من المواقع الاثرية الهامة في المحافظة.

بدأ الوزير جولته بتفقد معبد «اتريبس»، الواقع في المنطقة الجبلية غرب سوهاج، ويعتبر المعبد من المواقع الأثرية الهامة في المحافظة، بعدها يتوجه العناني ومرافقوه إلي منطقة مقابر «الحواويش»، في المنطقة الصحراوية شرق سوهاج، لتفقد عددا من المقابر الفرعونية هناك.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الاثار إلى ديوان عام محافظة سوهاج، حيث لحضور اجتماع مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث عددا من الأمور المتعلقة بالكشف عن الآثار في المحافظة.

وتقع منطقة «أتريبس»، غرب مدينة سوهاج بحوالي 7 كيلو متر بمنطقة الشيخ حمد وهي عبارة عن أطلال أثرية تغطى مساحة تزيد على 30 فدانا وتضم معبدين يرجع تاريخهما إلى العصر البطلمي.

ومعبد «اتريبس»، بناه بطليموس التاسع، ويمتاز بتصميمه الفريد الذي يبدأ بممر طويل يتصل بحافة الأرض الزراعية وينتهي بالعديد من الدرجات التي تؤدي إلى الجزء الرئيسي للمعبد والذي ما يزال محتفظا بالعديد من النقوش.

وتمتاز أعمدة المعبد بدقة وروعة النقوش المحفورة عليها، كما أن تيجان الاعمدة لها شكل وطابع خاص يميزها عن غيرها، ويوجد بئر مياه داخل المعبد من الجهة الشمالية، وتم تصميم نظام هندسي فريد لنقل المياه من البئر.

تعتبر منطقة «الحواويش»، من أهم مقابر الدولة القديمة في صعيد مصر، هي جبانة الدفن في عصر الأسرتين الخامسة والسادسة وعصر الانتقال الأول وعصر الدولة الوسطى، وبدأ العمل في الكشف عن تلك المقبرة المقابرة عام 1912 بواسطة عالمي الآثار «نيو بري» و«فاندييه»، وبدأت البعثة الأسترالية بقيادة «نجيب قنواتي»، العمل في الموقع عام 1976 وانتهت في 1992، وكشفت أن هذه الجبانة بها حوالي 884 مقبرة، منها 60 مقبرة تحمل زخارف، والغالبية العظمى بها رسوم ملونه وعدد قليل به نقوش.