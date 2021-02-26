انتحار شاب شنقا في بولاق الدكرور لمروره بأزمة نفسية: أخوه ضربه

أنهى شاب في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة حياته شنقًا، بعد شعوره بالإهانة بسبب قيام شقيقة بضربه وحبسه داخل شقته.

وكان تلقى المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بانتحار شاب داخل شقته بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب معلقة بحبل في سقف غرفة نومه، وبفحص الجثة تبين وجود آثار إصابات في الظهر، كما تبين وجود أثار شحم وزيت علي وجهه، وبسؤال شقيق المتوفي لم يتهم أحدًا في التسبب في وفاته، وأرجع سبب انتحاره لمروره بازمة نفسية.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وكشفت التحريات، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير مباحث الجيزة، بأن شقيق المتوفي وصديقة وراء الواقعة، حيث نشب خلاف بين المتوفي وشقيقة، وطلب المتوفي من مسجل خطر أن يحضر جلسة الصلح، وأثناء جلوسهم تبين للمسجل خطر أن المتوفي مخطئ في حق شقيقة، فقام المسجل خطر وشقيقة والاستعانه بـ ثلاثة آخرين بالتعدي على المتوفي بالضرب وإهانته، ثم اغلقوا عليه باب الشقة من الخارج بوضع قفل، ما أدى إلى انتحاره لشعوره بالإهانة.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين، وجار عرضهم على النيابة العامة.