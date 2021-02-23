الجيزة في 24 ساعة.. واقعتا انتحار والقبض على فران بتهمة التحرش براقصة

شهدت آخر 24 ساعة واقعتين انتحار وتحرش بأشكال مختلفة في محافظة الجيزة، منها انتحار نقاش داخل «برميل» مياه بعد عجزه عن سداد أقساط شقته، فيما حاول فران التحرش براقصة شهيرة وأنقذها حارس العقار والجيران، وأخيرًا انتحار فتاة عشرينية اليوم حزنًا على خطيبها المتوفي قبل 6 أشهر في حادث سير بعد مرورها بأزمات نفسية حادة.

ونستعرض أبرز هذه الوقائع كالآتي:

حكاية انتحار نقاش في «برميل مية»

واقعة انتحار غريبة شهدتها منطقة الجيزة لنقاش يدعى «ناصر» تخلص من حياته بسبب تأخره في دفع أقساط الشقة التي اشترها قبل أشهر قليلة، وعجز عن دفع الأموال المتراكمة عليه مع تهديد صاحبها الذي أخبره بأن هناك مشتري آخر جاهز للدفع، فقرر إحضار شكارة معجون وربطها على جسده ثم دخل في برميل معبأ بالمياه داخل الشقة التي كان يعمل بها وأنهى حياته.

وتلقى اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة المتوفى، ومن ثم انتقلت قوة أمنية تحت إشراف ورئاسة اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى مكان الشقة، وعثروا على جثته داخل برميل المياه.

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القبض على فران حاول التحرش براقصة

فيما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الهرم تحت قيادة العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، من القبض على فران، حاول التحرش بـ«راقصة» شهيرة، داخل شقتها بمنطقة نزلة البطران بالهرم، وتم إحالته إلى النيابة العامة بأمر من اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة.

وبينت التحريات التي تم إجراؤها تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم انتحل شخصية «كشاف نور» وطلب من الراقصة مراجعة التوصيلات الكهربائية داخل شقتها، واتصلت بمالك الشقة لإخباره بالأمر لكن المتهم أسرع بتهديدها مستخدمًا سلاح أبيض وحاول التحرش بها، وأسرع حارس العقار والجيران بالاتصال بقسم الشرطة للقبض على المتهم.

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فتاة عشرينية تتخلص من حياتها شنقا حزنا على وفاة خطيبها

تخلص فتاة عشرينية من حياتها شنقًا داخل منزلها بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، حزنًا على خطيبها المتوفي قبل 6 أشهر في حادث سير، بعد أن تعرضت لأزمة نفسية حادة جعلتها تحاول الانتحار أكثر من مرة، وتلقى المقدم مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم الجيزة بلاغًا بالواقعة بعد العثور على جثة الفتاة داخل شقتها.

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وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية أو تبعثر في الغرفة التي شهدت لحظة انتحار الفتاة دون ترك أي إصابات ظاهرية، بعد أن وجه العميد طارق حمزة، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، بسرعة التحرك إلى موقع الحادث لفحص مسرح الجريمة.