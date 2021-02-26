طبيب صدر: الدراسات لم تثبت مدة بقاء الأجسام المناعية بالجسد ضد كورونا

قال الدكتور علي المعري، أستاذ الأمراض الصدرية، إن الدارسة الصادرة من بريطانيا مؤخرًا بخصوص لقاحي أسترازينيكا وفايزر بيونتك، أكدت أن نسب إعطاء اللقاحين للمناعة يفوق الـ80% وبعضها وصل لـ95%، وهم الذين جرى تصميمهم عبر جرعتين.

مناعة 70% لمن تقلوا لقاح فايزر

وأضاف «المعري»، خلال مداخلة هاتفية له من مدينة ووهان الصينية ببرنامج «الآن» والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن إحدى الدراسات التي تم إجراءها في دولة اسكتلندا أكدت أن من تلقي لقاح فايزر تكون لديهم مناعة وصل نسبتها لـ70% ضد فيروس كورونا، ولكن الدراسة لم تظهر المدة التي تبقيها الحماية العالية في أجسام ممن تلقوا تلك التطعيمات.

وأوضح، أنه بالنسبة للقاح فايزر فيتوجب الحفاظ عليه في 70 درجة مئوية تحت الصفر، ولكن وفي حال قلت درجة الحرارة لـ20 تحت الصفر، فإن مدة التخزين تقل بعدد الأيام بسبب المواد الموجودة في تصنيع هذا النوع من اللقاح، مؤكدًا أن اللقاح أصبح أمر مفروض على الجميع، وعلى الدول التحقق والتأكد من سلامة اللقاحات قبل إعطائها للمواطنين في أسرع وقت ممكن، من أجل القضاء على سلسلة انتشار الفيروس.

نسب أقل من المعلن عنها

وأشار أستاذ الأمراض الصدرية، إلى أن كافة اللقاحات الموجودة حاليا تعطي مناعة ضد الفيروس حتى من المتحورات الجديدة، ولكنها تعطي ذلك بنسب أقل من المعلن عنها في التجارب السريرية بالمرحلة الثالثة: «يجب علينا اتخاذ إجراءات بتلقيح الشعب بالتزامن مع اتباع أسلوب التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية ووضع الكمامات».