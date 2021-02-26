قبل وفاته.. فنان كويتي يوثق لحظات تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا

وثق الفنان الكويتي الراحل، مشاري البلام، في آخر فيديو له، إجراءات تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي 24 ديسمبر الماضي، بدأت الكويت حملة تطعيم ضد كورونا باستخدام لقاح «فايزر» الأمريكي.

وتوفى الفنان الكويتي البلام، أمس الخميس، بعد أيام من دخوله العناية المركزة أثر إصابته بكورونا.

وكانت صحة الفنان الكويتي، تدهورت ونقل إلى العناية المركزة في «مستشفى جابر»، أثر تطورات في حالته الصحية بعد إصابته بالفيروس.

وأدى البلام العديد من الأدوار المركبة، مثل المصاب بالصرع في مسلسل «دروب الشك»، والأصم الأبكم في مسلسل «جرح الزمن».

وحظى الفنان الكويتي، المولود في 12 ديسمبر 1972، بإعجاب الجمهور الخليجي، الذي انجذب إلى براعته في أداء الأدوار الدرامية.

وانتشر «هاشتاج» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» باسم مشاري البلام، الذي بدأ مسيرته الفنية في 1991، وسط حالة من الحزن لرحيله، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

ونشر الفنان حسن البلام، ابن عم الراحل، على حسابه في «إنستجرام»، صورة للفقيد معلقا عليها: «إنا لله وإنا إليه راجعون».

من جانبها، نعت وزارة الإعلام، البلام، ونقلت المتحدثة الرسمية لوزارة الإعلام أنوار مراد، تعازي ومواساة وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن بداح المطيري إلى أسرة الفقيد والأسرة الفنية.

وقالت مراد، إن البلام، قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الفنية الدرامية والمسرحية التي لاقت صدى ورواجا لدى جمهور المتابعين في الكويت وخارجها، ويعد أحد النجوم الذين قدموا إسهامات بارزة للأعمال الفنية الكويتية، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.