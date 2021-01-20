لوسي لـ محمد نجاتي: الشيوخ والأطباء هما رأسمالنا الحقيقي.. أنت أخطأت

استنكرت الفنانة لوسي تصريحات الفنان محمد نجاتي، الأخيرة، التي قال فيها إن الفنان أهم من الشيوخ، في إشارة منه، إلى أن المُمثل يدخل البيوت دون استئذان.

وقالت لوسي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المُقارنة ليست في محلها إطلاقًا، واصفة الشيوخ والأطباء، بقولها: «هم رأس مالنا الحقيقي.. هل وصل بنا الحال بأننا نتكلم عن شيوخنا كده وبالطريقة دي؟».

جهود الأطباء

وتابعت: «الطبيب هو اللي بيعالجنا، يعني لو أنت تعبت دلوقتي، هتعرف تعالج نفسك ولا هتروح لأقرب دكتور لك؟.. وكمان الأطباء عاملين مجهود رائع الفترة دي بتاعة كورونا.. شوف كام دكتور استشهد لحد دلوقتي، وكام واحد سايب أهله عشان يعالج المرضى.. دول عاملين زي اللي واقفين على الجبهة بالظبط».

الشيخ خالد الجندي

وأضافت: «الشيخ هو اللي عارف الصح من الغلط، وحافظ كتاب ربنا، وهو اللي بيفسر لنا القرآن ويفهمه للناس.. تعالى امشِ كده جنب الشيخ خالد الجندي أو شيخ تاني في الشارع وشوف الناس هتشاور على مين؟»، متابعة: «ميصحش الكلام ده إطلاقًا.. أنت اخطأت بالتصريح ده».

محمد نجاتي

وكان الفنان محمد نجاتي، قد أكد تمسكه بآرائه المُتعلقة بأن الفنان أهم من الشيخ، إذ إنه رفض التعليق على الهجوم الذي يتعرض له خلال اليومين الماضيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد هذا التصريح، قائلاً: «مش هرد على الكلام ده، أنا باخد حسنات زيادة.. ومش هعتذر عشان مغلطتش.. أنا قلت دورنا أكثر خطورة عشان بندخل بيوت الناس».

وأكد محمد نجاتي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ المقصود من تصريحاته، هو الرغبة في تسليط الضوء على دور وأهمية الفنان، في تنشئة الأجيال الجديدة، من خلال الأعمال الفنية المُقدمة على الشاشة، قائلًا: «إحنا بنربي المجتمع، والمُدرس بيربي الطلبة بتوعه والشيخ بيربي الناس اللي بتسمعه برضه».