التخطيط: إدراج «حياة كريمة» ضمن منصة الأمم المتحدة رسالة مهمة للعالم

قالت الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة في وزارة التخطيط، إنّ إدراج مبادرة حياة كريمة ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإبراز أهمية المبادرة التي تستهدف توطين التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية، ووصول الخدمات إلى القرى الأكثر احتياجا.

وأضافت «عصام»، في مداخلة مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أنّ المبادرة تضمن عدم ترك أي أحد خلف ركب التنمية، وتسجيلها على منصة الأمم المتحدة رسالة موجهة عالميا على أنّها من المبادرات التي تستحق إبرازها والتحدث عنها من قبل المؤسسات الدولية.

صورة مشرفة لمصر

وتابعت رئيس وحدة التنمية المستدامة في وزارة التخطيط، أنّ هذا يعتبر ترويجا لجدية مصر في أهداف التنمية المستدامة، وهي صورة مشرفة للجهود التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعلنت نجاح الوزارة في إدراج مبادرة «حياة كريمة» ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي تعرف باسم «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، موضحة أنّ ذلك يأتي في إطار الدور الريادي لمصر في توطين أهداف التنمية المستدامة في التجمعات الريفية.

وأكدت «السعيد»، أنّ أهداف المبادرة تتلاقى مع العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ17، خاصةً الهدف الأول المتعلق بتخفيف حدة الفقر، والهدف الثاني «القضاء على الجوع»، والهدف الثالث «الصحة الجيدة»، والهدف الرابع «جودة التعليم»، والهدف السادس «المياه وخدمات الصرف الصحي النظيفة» والهدف الثامن «العمل اللائق والنمو الاقتصادي» والهدف الحادي عشر «المجتمعات المستدامة»، كما أنّ شراكة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرة يجعلها تتسق مع الهدف السابع عشر الخاص بـ«الشراكة في تحقيق الأهداف».