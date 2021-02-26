خبير: ملف تطوير شبكة الطرق ظل حبيس الأدراج لـ«سنوات»

قال المهندس جمال عسكر، خبير هندسة الطرق، إنه ومنذ بداية إنشاء وتطوير الشبكة القومية للطرق للدولة منتصف عام 2014 ويرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي رعاية كاملة، لأن ذلك الأمر ظل حبيس الأدراج لسنوات عديدة.

وأضاف المهندس جمال عسكر، خلال مداخلة هاتفية له على برنامج «الآن» والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن منظومة عمل الرئيس السيسي تعتمد على القيام بعمل عديد من المهام التي مثل المهمات الذكية والمحددة التي يمكن قياسها وإنجازها في مدى زمني معين، لذا يتابع رئيس الدولة منظومة تطوير الطرق عبر الطائرات وعبر الرحلات شبه أسبوعية على تلك المنظومات بشكل كامل.

وأوضح خبير الطرق أن ذلك التطوير يؤدى إلى نقص زمن الرحلات من منطقة لأخرى بمعدل يتراوح من 50 إلى 60%، كما يوفر من نقص معدلات استهلاك الوقود والمحروقات، الأمر الذي يؤدى بدوره لنقص معدلات الانبعاثات الكربونية، والتي تحتل القاهرة الكبرى منصة التتويج فيها على مستوى العالم بتلك القياسات.

وأكد المهندس جمال عسكر أن كل المنظومات الخاصة بالطرق والذي يتم تطويرها على مستوى الجمهورية توضح وجود طفرة غير مسبوقة في الإنجازات بذلك الإطار.

وأشار «عسكر» إلى أن اقتصاد الدولة يعني تمكين الأشخاص المناسبين في الأماكن القيادية المناسبة لهم: «أي مستثمر في العالم لما يبص على الدولة بيبص على معدلات الأمان للدولة، والدولة تسعي لإنشاء اتفاقيات في إطار الدمج بين وسائل النقل المختلفة الموجودة في مصر، وكل تلك العوامل تعمل على زيادة نسب المستثمرين».