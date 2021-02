متحف شرم الشيخ يبث 10 جولات افتراضية لطلاب المدارس

قال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ الدولي إن إدارة المتحف قامت ببث 10 جولات افتراضية عن بعد عبر برنامج «TEAMS» على مدار 3 أيام، للاستكشافات التي توجد داخل المتحف بالمشاركة مع معلمي المدارس بمدينة شرم الشيخ بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة.

وأكد مدير متحف شرم الشيخ، في تصريح له اليوم الجمعة، أن الدكتور شنودة رزق الله، وكيل المتحف، هو من أدار هذه الجولات الإفتراضية، وأنه على استعداد لعقد المزيد من هذه الجولات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لنشر الوعي الأثري بين الطلبة.

وأوضح مدير المتحف أن إدارة المتحف تدرك تامًا الدور التعليمي والثقافي للمتاحف باعتبار المتاحف الأثرية ساحات للمعرفة، ومؤسسات تعليمية غير رسمية تلعب دورًا عظيمًا في تنمية المجتمع المصري بما يتماشى مع تطورات العصر الحالي، وأكدت الكثير من الدراسات العلمية التأثير الكبير للزيارات المتحفية على نواتج التعلم لدى الطلاب والمعلمين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات التي تتخذها إدارة المتحف، تأتي تنفيذًا للمبادرة التعليمية «متحفي في فصلك -My Museum in Your Classroom» التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار عام ٢٠١٧، بهدف خلق بيئة تعليمية وثقافية جديدة ومبتكرة من خلال ربط المتاحف بالمؤسسات التعليمية الرسمية (المدارس والجامعات)، والاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في التعرف على جوانب الحضارة المصرية بمختلف عصورها التاريخية، من خلال زيارة عدد غير محدود من المتاحف المصرية خلال اليوم الدراسي باستخدام برنامج «Teams» عن طريق جولات إرشادية عن بعد.

يأتي ذلك تماشيًا مع سياسة وزارة السياحة والآثار في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ومنع التجمعات الكبيرة داخل مؤسساتها الثقافية.

وأكد مدير المتحف أن الجولات الافتراضية يقدمها مجموعة من أمناء المتاحف المتخصصين في هذا النوع من الجولات التعليمية المتخصصة، والذي يتوافق مع المناهج التعليمية للطلاب، بما يمكن ربط المناهج الدراسية بالمقتنيات المتحفية وتمكين الطلاب من زيارة عدد كبير من المتاحف المصرية دون تحمل أي أعباء مالية.