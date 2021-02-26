وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان ميناء الصيد بمدينة الطور

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ميناء الصيد البحري ومصنع الثلج، بمدينة الطور والتقيا بالصيادين واستمعا لمطالبهم.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الزراعة للمحافظة اليوم.

وقال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن ميناء الصيد البحري بطور سيناء جرى إدراجه بخطة التنمية الاقتصادية في عام 2015، وتقوم هيئة موانئ البحر الأحمر بتنفيذ أعمال التطوير المطلوبة على مراحل، و جرى الانتهاء من مرحلة التطوير الأولى وتتضمن، تطوير الرصيف البحري بطول 230 متراً، لاستيعاب ضعف المراكب الحالية، ومبنى إداري من طابقين على مساحة 80 متراً، ومبنى لخدمة الصيادين من طابقين على مساحة 100متر، وتطوير شبكة المرافق (مياه ، صرف صحي، اتصالات وسنترال ، كهرباء ، منظومة مراقبة).

وأكد أنه جار العمل بالمرحلة الثانية وتتضمن رفع كفاءة مركز تجميع الأسماك، ورفع كفاءة مبنى القزق الميكانيكي والورش، وإنشاء ورش جديدة، وإنشاء مصنع ثلج البلاطات بمساحة 250 متراً، فيما لم يتم البدء في المرحلة الثالثة بعد.

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة يرأس وفدًا من قيادات الوزارة خلال زيارته الحالية لمحافظة جنوب سيناء لدفع عجلة التنمية الزراعية بالمحافظة وحل مشاكل أهالي سيناء وتفقد اليوم بمدينة الطور وزار وزير الزراعة والوفد المرافق له المجزر الآلي بمدينة الطور، والذي يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى ٣٠ عجلاً في الساعة.

وتفقد القصير معصرة الزيتون، ومزرعة مصر الخير التي سوف تستقبل ٣٠٠٠ عجل سوداني، مزرعة المغربي ومزرعة الدواجن لإنتاج بيض المائدة على مساحة ١٧ فداناً وبطاقة ٥٠٠٠ فرخة.

كما تفقد مزرعة تسمين الدواجن المقامة على مساحة خمسة أفدنة، وتضم معصرة و3 عنابر لإنتاج بدارة التسمين بطاقات ٥٠٠٠ كتكوت لكل دورة.