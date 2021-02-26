الرئيس عن مشروعات شرق القاهرة: بنصرف الفلوس دي عشان نخفف على الناس

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، مقطع فيديو تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة، إذ اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر وبعض أحياء التجمع الخامس، التي ساهمت في سرعة إنهاء التكدس المروري بتلك المناطق والتيسير على المواطنين.

وفسّر رئيس الجمهورية في حديث له، مع مهندسَين كانا يشرحان له تفاصيل الكباري والمحاور التي جرى تدشينها في هذه المنطقة، أثناء وقوفهما على كوبري تقاطع طريق الميثاق مع محور شينزو آبي، العدد الكبير الذي شهدته هذه المنطقة من الكباري والطرق: «الفلوس دي كلها بنصرفها عشان نعمل حركة ميسرة تمنع التلوث وتخفف على الناس، لأنها كانت تضيع وقتا كبيرا وقوتا كثيرًا».

وأضاف: «بالنسبة إلى محور شينزو آبي، فمن المهم أن تقول، يقصد أحد المهندسين الذي كان يشرح له تفاصيل إنشاءات المحور، إنه سيمتد داخل مدينة الأمل حتى نفتح لهم محورا.. فوق هيبقى كوبري، وتحت هيبقى طريق لهم، ثم بقية الطرق التي نفكر في تدشينها لهم، حتى يكون المكان أكثر سهولة في الحركة حتى نصل إلى طريق السويس، الذي يستقبل المواطنين من مدن كبيرة مثل العبور والشروق والتجمع وخليت له روافد على حسن مأمون والشهيد وشينزو آبي».