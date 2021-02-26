الرئيس خلال تفقده مشروعات شرق القاهرة: كابلات الكهرباء تتشال من مكانها

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، مقطع فيديو تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة، إذ اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر وبعض أحياء التجمع الخامس، التي ساهمت في سرعة إنهاء التكدس المروري بتلك المناطق والتيسير على المواطنين.

وقال أحد المهندسين موجهًا حديثه لرئيس الجمهورية: «تم تطوير طريق السويس الجديد وأصبح يتكون من 18 حارة مرورية، بواقع 9 حارات في كل اتجاه، كما أن إجمالي الطرق 3كم، 12 حارة مرورية بواقع 6 حارات مرورية في كل اتجاه».

وأضاف: «الطريق يتكون من طريق يربط بين طريق السويس الجديد وطريق السويس القديم، وطريق يربط بين طريق السويس القديم ومحور يوسف السباعي، ومن إجمالي 3كم، فقد قمنا بحفر 400 ألف متر بالرغم من أن التربة متماسكة وصخر، وجارٍ تنفيذ أعمال الحماية من السيول».

وتابع أن المشروع يستهدف تخفيف الأعباء المرورية عن المحاور الرئيسة، وهو ما سيسهم في التنمية المستقبلية والمستدامة للمنطقة المجاورة، وذلك بالقرب من مركز النقل المتكامل لكي يساعد على الحركة من القاهرة الجديدة إلى هذا المركز.

وأردف: «تم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة حتى نعظم الاستفادة من المشروع عن طريق البدء في تطوير محور يوسف السباعي، من تقاطعه مع محور مصطفى كامل وحتى تقاطعه مع شارع التسعين الشمالي، ليبلغ عرضه 12 حارة مرورية بواقع 6 حارات مرورية بكل اتجاه وسنعمل على تنفيذ شبكات صرف الأمطار».

ولفت انتباه رئيس الجمهورية وجود كابلات أرضية في مكان تنفيذ المشروع، وقال: «كابل الكهرباء الأرضي، الحاجات دي تتشال من مكانها».