أحمد سليمان: الشناوي هو أفضل حارس مرمى في مصر.. والزمالك هياخد الدوري

دعا الكابتن أحمد سليمان، نجم ناي الزمالك ومدرب حراس مرمي منتخب مصر سابقا، عدم مهاجمة اللجنة الجديدة للنادي، حيث إنه وفي حال أخطأت اللجنة يجب عدم مهاجمتها من خلال الفضائيات: «خبطوا على باب النادي وروحوا لللجنة وقولولهم، ولن أحترم أي زملكاوي يهاجم النادي عبر الإعلام أو السوشيال ميديا».

وأضاف «سليمان»، خلال استضافته ببرنامج «الجمعة في مصر» والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أنه لا يوجد أيه مشكلات في المستحقات المالية الخاصة باللاعبين لنادي الزمالك، فجميعهم حصلوا على كافة مستحقاتهم، ومنهم من لم يتم التجديد الخاص بهم حتى الآن.

وأثنى نجم ناي الزمالك السابق على صفقة اللاعب طارق حامد، لاعب خط وسط النادي، واصفا إياها بكونها إحدى أنجح الصفقات التي أبرمها النادي من قبل: «من أنجح الصفقات في تاريخ النادي، ودفعنا فلوس فيه وخدنا خيره، وحتى تلك اللحظة منتظم في منتخب مصر ونادي الزمالك وإصاباته قليلة، وهو من اللاعبين المؤثرين في النادي، وتمنيت لو استمر فريق عام 2014»

وأكد الكابتن أحمد سليمان أنه وفي حال فاز في انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئيس سيسعى لأن يكون له دور في احتراف الاعبين للدوريات الكبرى عالميا: «النادي اللي يوديلي لعيب في الدوريات الكبرى سأدعمه كدولة، لأني محتاج استنسخ أكثر من محمد صلاح ومصطفى محمد».

وأشار مدرب حراس مرمي منتخب مصر السابق إلى أن أفضل حارس مرمي حاليا في النادي الأهلي هو محمد الشناوي: «أنا آخر مرة أهلته لمنتخب مصر وخدته مع عصام الحضري، وأبوجبل منتظم وكويس وجنش وعواد، واتحاد الكرة ناس محترمين ولم يستجيبوا لفكرة حراس المرمي الأجانب، ومحمد الشناوي أكثر حارس مرمي مميز خلال تلك الفترة، دايما بربط حارس المرمي بالبطولات».

وتابع «سليمان»: «إن شاء الله بنسبة كبيرة الزمالك ياخد الدوري السنة دي، وإن شاء الله هيكون فيه فتح مجالات للحكام المصريين في الخروج لمختلف الدول للتحكيم».