19 إجراء للجامعات لاستقبال الطلاب في أول يوم امتحانات

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة، خلال ساعات، استقبال طلابها في أول يوم امتحانات الفصل الدراسي الأول، لعام 2020/2021، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتخذت الجامعات عددا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب، ومجابهة تفشي مرض كورونا.

وتستعرض «الوطن» أبرز الإجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها غدا قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول:

- تخصيص منافذ بالجامعات والكليات لاستقبال الطلاب قبل موعد انعقاد اللجنة بساعة واحدة على الأقل، لمنع حدوث أي تزاحم.

- توفير كواشف لقياس الحرارة، والكمامات، والمعقمات والمطهرات.

- تخصيص مسارات إجبارية للدخول والخروج من الجامعات ولجان الامتحانات.

- تخصيص بوابات تعقيم أمام وبداخل جميع مقار الامتحانات.

- توجيه العمال والملاحظين بارتداء كمامات وقفازات.

- 50% مساحة إشغالات فقط من سعة المدرجات.

- ترك مسافة 2 متر بين كل طالب وآخر داخل لجان وصالات الامتحانات.

- توفير كمامات لجميع الطلاب والملاحظين باللجان.

- تعقيم لجان وصالات الامتحانات بين كل فترة امتحان.

- تقليل التعامل لأدنى مستوى من الملاحظين والعمال مع الطلاب.

- إجراء النظافة الدورية للكلية وقاعات الامتحانات.

- التشديد على وجود منافذ التهوية جيدًا سواء الشبابيك أو المراوح.

- تخصيص صناديق لعزل أوراق الإجابات، لمدة لا تقل عن 4 أيام قبل البدء في تصحيحها.

- منع الإجازات للطاقم الطبي، خصوصًا بالمراكز الطبية بالكليات أثناء الامتحانات، بما يكفل توفير طبيب لكل صالة من صالات الامتحانات.

- تخصيص غرفة عزل لكل لجنة وصالة امتحانات.

- تخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها.

- التشديد على منع التدخين في صالات الامتحانات والمدن الجامعية.

- تخصيص فرق طبية للفحص والكشف عن الطلاب قبل الدخول.

- تخصيص عدد من عربات الإسعاف للتعامل الفوري مع الحالات التي تستدعي الذهاب للمستشفى.