الجامعات الخاصة: انطلاق امتحانات الترم الأول غدا.. وخطة لمواجهة كورونا

تبدأ الجامعات الخاصة، غدا، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2020ـ2021، المؤجلة منذ شهر يناير الماضي، وفقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور يحي بهي الدين، القائم بعمل رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن الجامعة مستعدة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري بدءًا من الغد، ووفقًا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات والجامعات الخاصة، سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من كورونا، مؤكدًا أن أمان الطلاب له أولوية قصوى، وتقرر تخفيض أعداد لجان الامتحانات، وزيادة فترات الامتحانات في اليوم الواحد إلى 3 فترات.

الجامعة البريطانية: 3 فترات للامتحانات يوميا.. ودورتين لخطوط سير الأتوبيسات

وأضاف رئيس الجامعة البريطانية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في ظل الإجراءات الاحترازية، تم زيادة فترة الامتحانات إلى 4 أسابيع، بدلًا من 3 أسابيع، وسيتم تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، وأثناء الدخول من وإلى الجامعة، فضلًا عن إجراء التعقيم والتطهير الدوري قبل وبعد الامتحانات للمدرجات وجميع أماكن الجامعة، والتشديد على جميع أعضاء هيئة التدريس التواجد خلال فترة الامتحانات الخاصة بالمواد الدراسية لهم.

وأكد وضع خطة أيضًا لتطهير جميع وسائل النقل والمواصلات بالجامعة، خاصة الأتوبيسات الخاصة بالطلاب، وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الجلوس والنزول والصعود، وزيادة عدد الأتوبيسات، وتم عمل دورتين لخطوط السير للأتوبيسات، للتيسير على الطلاب الذهاب إلى منازلهم عقب انتهاء فترة الامتحانات الخاصة بهم، أو الطلاب التي تكون فترة امتحاناتهم بعد الساعة 12 ظهرًا.

في نفس السياق، قال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، إن الجامعة سينطلق بها امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2020ـ2021، غدا، وجرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة لجميع منتسبي الحرم الجامعي خلال فترة الامتحانات.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات ستكون بالجامعة حضوريًا للكليات، وتم وضع خطة لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء عملية الدخول والخروج من وإلى الجامعة ولجان الامتحانات، وكذلك ترك المسافة بين الطلاب أثناء الجلوس يالمدرجات، فضلًا عن إجراء عملية التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت بالجامعة قبل وبعد الامتحانات؛ تنفيذا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات.