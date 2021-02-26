بعد تأجيلها مرتين.. انطلاق امتحانات الترم الأول بالجامعات خلال ساعات

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة خلال الساعات القليلة المقبلة، لاستقبال طلاب الكليات المختلفة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2020ـ2021، المؤجلة مرتين منذ شهر يناير الماضي، ومد إجازة منتصف العام الدراسي الجاري.

وأوضح عدد من رؤساء الجامعات اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب من الإصابة بالمرض، حيث أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، الانتهاء من جميع التجهيزات المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، الموصى بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة.

تخصيص طواقم طبية للكشف و فحص الطلاب قبل الدخول للجامعات

ولفت رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه سيتم التشديد على ارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة، مع تحقيق التباعد الإجتماعي بين الطلاب أثناء الدخول من وإلى الجامعة ولجان الامتحانات، موضحًا أنه تقرر تخصيص طواقم طبية للكشف والفحص الطبي للطلاب قبل الدخول للجامعات للتأكد من سلامتهم.

وتبدأ جامعة القاهرة، غدا السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدد من الكليات، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وقال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة قامت بتخصيص عدد من الطواقم الطبية للكشف والفحص الطبي للطلاب قبل الدخول من الجامعة للتأكد من سلامتهم وخلوهم من المرض، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل مع الطللاب المشتبه بهم وفقاً للخطة الموضوعة.

جولة لوزير التعليم العالي

وفي السياق ذاته، يجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، غدًا، جولة تفقدية بعدد من جامعات العاصمة للأكد من الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وتبدأ الجولة بجامعة عين شمس أولاً، ومن ثم جامعة القاهرة.