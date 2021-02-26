التعليم لأولياء الأمور: «لو ابنك درجة حرارته مرتفعة متنزلوش يمتحن»

ساعات قليلة، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم العام والفني، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، الامتحانات إلكترونيا، وورقيا لمن لم يستلم التابلت بالمدارس، صباح غدًا السبت، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية، موجهة رسالة عاجلة لجميع أولياء الأمور، «لو ابنك درجة حرارته مرتفعة متنزلهوش يمتحن، حرصا على سلامته هو وزملائه»، مشددة على أنه لن يسمح لأي طالب درجة حرارته 38 بالتواجد داخل اللجان، مع احتفاظه بحقه في امتحانات الفصل الدراسي الأول، خلال الامتحانات الشهرية التى سيتم عقدها في مارس وأبريل ومايو، بنفس درجات الدور الأول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن «فرصة الامتحان مش هتضيع على الطالب المصاب بكورونا، أو الذي يثبت ارتفاع درجة حرارته، وسيعقد امتحان له خلال الامتحانات الشهرية البديلة لامتحانات آخر العام، بنفس درجات امتحان الدور الأول، شرط أن يكون هناك مستندا طبيا معتمدا يؤكد أن الطالب بالفعل مصابا بفيروس كورونا وارتفاع درجة حرارته وقت عقد الامتحانات».

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن جميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، مستعدة تمامًا لاستقبال طلاب الصف الأول الثانوي والأول الثانوي الفني، لبدء أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، صباح غدًا السبت، بعد أن تم تأجيلها منذ يناير الماضي، بسبب ذروة فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة التزام جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات الطبية، داخل اللجان الامتحانية، وعدم نزعها طوال الامتحانات؛ للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، منوها إلى أنه ستقاس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحان.

وأوضح مجاهد، في تصريحات لـ«الوطن»، بأن الوزارة كانت حريصة منذ اليوم الأول من بدء العام الدراسي الحالى على نجاحه واستكماله مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالى، سيبدأ عقب إنتهاء امتحانات الدور الأول مباشرة، حيث ستبدأ في 13 مارس المقبل، وأن جميع أدوات التعقيم والتطهير لمواجهة تفشي فيروس كورونا متواجدة باللجان الامتحانية.