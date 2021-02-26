«التعليم» لـ«الطلاب» قبل الامتحانات: التزموا بارتداء الكمامات

"الالتزام بالاجراءات الاحترازية".. كثيرا ما رددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هذه العبارة، حرصا منها على سلامة الطلاب، قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي من المقرر انطلاقها غداً السبت، مؤكدة أن الالتزام بهذه الإجراءات هو الضمان الوحيد لعبور أزمة فيروس كورونا المستجد.

مصدر: تخصيص لجان امتحانية للطلاب المصابين بفيروس كورونا

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة شددت على كافة المديريات التعليمة بمختلف محافظات الجمهورية بضرورة إلزام الطلاب والعاملين والمعلمين بمختلف القطاعات التعليمية بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول اللجان الامتحانية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الوزارة حريصة على توفير كافة الأدوات والمواد اللازمة لتعقيم اللجان الامتحانية، وتطهيرها جيداً بالتنسيق مع كافة الإدارات التعليمية، مشيراً إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية لا تضاف للمجموع الكلي للطالب في نهاية العام الدراسي.

وتابع المصدر، أن تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية لمتابعة غرف العمليات في كافة المديريات، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وفق الإجراءات الاحترازية المكثفة حفاظاً على سلامة الطلاب.

الامتحان سيعاد مرة أخرى للطلاب الذين لديهم أي سبب قانوني أو مرضي

ولفت إلى أنه سيجري تخصيص لجان امتحانية خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا، وبالنسبة للطلاب المشتبه في إصابتهم بالفيروس جرى تخصيص غرف عزل لهم في المدراس، مؤكداً أنه لن يتم السماح لأي طالب مصاب بفيروس كورونا حضور الامتحانات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس والحرص على سلامة الطلاب.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه يجب على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المقيمين خارج البلاد ومسجلين بالمدارس المصرية، التواصل مع المدارس الخاصة بهم بعد استلام أكواد الامتحانات، مشيرة إلى أن الامتحان سيعاد مرة أخرى للطلاب الذين لديهم أي سبب قانوني أو مرضي أو في حالة تعرض الطالب لمشكلة ما داخل اللجنة الامتحانية تمنعه من الامتحان.

وشددت الوزارة، على ضرورة شحن بطارية التابلت جيدا قبل دخول الامتحان، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن عدم تداول الأدوات والمستلزمات المدرسية بين الطلاب داخل لجان الامتحانات.