قبل ساعات من الامتحانات.. «التعليم» تحذر الطلاب من حيازة المحمول

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم العام والفني، بدءا من صباح غد السبت الموافق 27 فبراير حتى 11 مارس المقبل، بعد أن تم تأجيلها منذ يناير الماضي بسبب ذروة فيروس كورونا.

وشددت الوزارة على جميع الطلاب بعدم اصطحاب التليفونات ‏المحمولة وكاميرات التصوير أو أي وسيلة أخرى داخل لجان الامتحان تستخدم بغرض الغش أو الشروع فيه حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش، وأن امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي سوف يعقد في مدرسة الطالب في الفصل الدراسي الأول، واتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الاختبارات الإلكترونية طبقا للقرارات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه تم تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية بجميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع المديريات التعليمية، مشيرة إلى أنه تم توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان الامتحانية، للتأكيد على سلامة جميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، وعلى جميع الطلاب ضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة عن أسئلة كل مادة، حيث يتم غلق الموقع إلكترونيًا بعد انتهاء الزمن المحدد لكل مادة، وذلك بخصوص طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة التزام جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية بضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر العدوى بفيروس كورونا، مؤكدة أن جميع أسئلة الامتحانات ستكون سلسة وغير معقدة.

وترصد «الوطن» 10 إجراءات احترازية لـ«التعليم» لتنفيذها في المدارس أثناء عقد الامتحانات لمواجهة كورونا، وهى كالتالي:

1- توفير جميع الأدوية اللازمة بغرف العزل بالمدارس.

2- عدم السماح لأي طالب بدخول المدرسة يعانى من ارتفاع درجة الحرارة.

3- تخفيض أعداد الطلاب داخل الفصل الدراسي لتحقيق التباعد الجسدي بينهم للحد من انتشار كورونا.

4- زيادة جرعة النظافة والتطهير في المدارس، وخاصة دورات المياه، التي سيتم وضع علامات استرشادية عليها لمنع تزاحم الطلاب بداخلها، وتخصيص أحد عمال المدرسة لدخول وخروج الطلاب.

5- منع وجود أولياء أمور الطلاب بمحيط اللجان الامتحانية لمنع التزاحم بسبب كورونا.

6- تخصيص غرفة عزل لكل لجنة من اللجان الامتحانية.

7- توجيه الطالب بإحضار جميع الأدوات الكتابية اللازمة للامتحان لمنع تداولها بين الطلاب.

8- عدم تواجد أكثر من فصل دراسي واحد لتأدية الامتحانات في ذات الفترة.

9- إلزام جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات الطبية.

10- قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.