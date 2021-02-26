وفاة فني أشعة بفيروس كورونا بمستشفى عزل الواسطى ببني سويف

لفظ فني أشعة بمستشفى الواسطى المركزي المخصصة لعزل وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم الجمعة، متأثرا باصابته بالفيروس منذ 3 أيام وخضوعه للعلاج داخل المستشفى.

ونعى الدكتور كرم سعد إمام، مدير مستشفى الواسطى المركزي وكل العاملين بالمستشفى شهيد الواجب الوطني والطبي، محمود حويحي كبير فنيي الأشعة بالمستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ودعا الله له بالرحمة وأن يسكنه فسيح جناته.

ونعت مديرية الشؤون الصحية في بني سويف، المتوفي عبر «فيسبوك»، وكتبت: «بمزيد من الحزن والأسى ينعي الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وجميع العاملين بالقطاع الصحي، محمود حويحي كبير فنيين الأشعة بمستشفى الواسطى المركزي، والذي وافته المنية اليوم بمستشفى الواسطى المركزي اثر اصابته بفيروس كورونا المستجد، رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم الاسرة الصبر والسلوان».

وشهدت مستشفيا التأمين الصحي وناصر العام، على مدار أمس واليوم، وفاة ممرضتان إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، قبل وفاة فني الأشعة.

وخصصت مديرية الصحة في بني سويف 7 مستشفيات لفرز وعزل مصابي فيروس كورونا بالمحافظة، وهي مستشفيات: «التأمين الصحي والصدر والحميات بمدينة بني سويف، وناصر العام بمركز ناصر، والواسطى المركزي بمركز الواسطى، وسمسطا المركزي بمركز سمسطا والفشن المركزي بمركز الفشن».

كما أوشكت مديرية الصحة في بني سويف على الانتهاء من تطوير مستشفى الصدر وزيادة سعة العناية المركزة والأقسام الداخلية، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة، لتحسين كفاءات مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، ضمن الاستعدادات المستمرة لتداعيات فيروس كورونا.