شروط التقديم للتدريب على صناعة «الضفائر الكهربائية»

تبدأ مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، الأحد المقبل، في تلقي طلبات الراغبين في التدريب، مجانا من الذكور والإناث، على تصنيع وتركيب ضفائر السيارات الكهربية، بمركز التدريب التابع للمديرية بمحافظة بورسعيد، وشركة «إس إي ويرانج سوميتومو إيجيبت» إحدى الشركات اليابانية لصناعة الضفائر.

وسوف يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من القوى العاملة تفيد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح، وتوفر الشركة فرص عمل لجميع المتدربين الذين يجتازون الاختبارات التدريبية والكشف الطبي بنجاح طبقا لحاجتها.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز التفاصيل عن التدريب على تصنيع ضفائر السيارات الكهربية:

التدريب على صناعة الضفائر الكهربائية

سيبدأ التدريب 7 مارس المقبل.

يشترط في المتقدمين أن يكون السن من 18 حتى 35 سنة.

لابد أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط أو عالي.

التفرغ التام في أثناء فترة التدريب التي تستمر 15 يوميا.

كيفية التقديم للتدريب والأوراق المطلوبة

على الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية التوجه إلي مركز التدريب المهنى، وأن يكون معهم، صور من المؤهل الدراسى، والبطاقة الشخصية، وشهادة الميلاد، وصورتين شخصية، بالإضافة إلى شهادة قيد كعب العمل.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن التدريب على صناعة الضفائر، يأتي في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخرًا بين الوزارة والشركة اليابانية، لرغبتها في تنفيذ برامج تدريبية عالية الجودة للشباب، لتدريبهم على صناعة ضفائر السيارات، لإعداد العامل الفني الماهر اللازم لسوق العمل، وللالتحاق بالعمل بمجال إنتاج وصناعة ضفائر السيارات وتوعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية.

وأشار السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، إلى أن التدريب سيبدأ 7 مارس المقبل.

وشدد مدير القوى العاملة ببورسعيد، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية؛ لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.