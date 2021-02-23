وزير القوى العاملة يصل الشرقية لتسليم وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم، بمكتبه في ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق، للمشاركة في إحتفالية مديرية القوي العاملة لتسليم وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات مديرية القوي العاملة حيث تغطي الوثيقة حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.

جاء ذلك في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات والمستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية.

وقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشكر لوزير القوى العاملة لمجهوداته الدائمة والمستمرة في رعاية العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في شركات القطاع الخاص، وكذلك توفير أوجه الدعم والمساندة لذوي الهمم وإتاحة فرص عمل لهم تتماشى مع ظروفهم وتدريبهم على كيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر، تدر لهم دخلاً وتحقق حياة كريمة.

ومن المقرر أن يقوم وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية بتسليم 9819 وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع شركة مصر للتأمين وذلك بقصر ثقافة الزقازيق .

وفي وقت سابق كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 583 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، بينهما 6 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 1656 شاباً ، فضلاً عن إستخراج 884 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة .