ضوابط وشروط الحصول على القرض الحسن من بنك مصر بدون فوائد

تمنح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، عددا من التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، ويأتي على رأسها القروض الحسنة، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال تسهيل الإجراءات والشروط، وفق عدد من الشروط والامتيازات.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، إجراءات الحصول على قرض حسن من بنك مصر بدون فوائد، وفقا لسياسات البنوك المعلنة، بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية، الصادر عن لجنة السياسة النقدية الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020.

ضوابط الحصول على قرض حسن من بنك مصر بدون فوائد

يقدم بنك مصر باقة من الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، منها شهادات الادخار الإسلامية لأجل 3 و 5 سنوات، التي تتيح للعملاء الصول على قرض حسن بدون فوائد حتى 90% من قيمتها، وهو قرض يمنح للعميل بضمان شهادات المعاملات الاسلامية، سواء كانت بالدولار الامريكي أو الجنيه المصري، وذلك للشهادات التي مر عليها أكثر من 6 أشهر، على أن يسترد مبلغ القرض بعد عام.

تفاصيل الحصول على القرض الحسن من بنك مصر

ـ تصل قيمة القرض لـ90% من قيمة الشهادة.

ـ فترة سداد القرض 12 شهرا.

ـ لا يتم احتساب أي فوائد على القرض.

ـ يرد العميل القرض إلى البنك خلال عام واحد، بدون أي فوائد، وذلك بشرط حصوله على القرض دفعة واحدة، ويرده إلى البنك دفعه واحدة.

ـ يتم احتساب العائد على المبلغ المتبقي، من شهادة العميل الضامنة، بعد أن يتم خصم نسبة المبلغ محل القرض.

شروط الحصول على القرض الحسن من بنك مصر

ـ أن يكون لدى العميل شهادة إسلامية لم يمر عليها 6 أشهر.

ـ يتم رد قيمة القرض دفعة واحدة.

ـ لا يقل سن العميل عن 21 عاما.

ـ يحتسب مصاريف إدارية عند المنح، بمقدار 7 جنيهات على كل 1000 جنيه.