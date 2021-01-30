للمتعثرين.. طريقتان لتقسيط مصروفات بالمدارس الخاصة منها القروض

في ظل الأزمة الحالية بين أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، وبين أصحاب تلك المدارس، حول دفع القسط الثاني من المصروفات الدراسية، يتساءل البعض من أولياء الأمور عن طرق تقسيط المبلغ المستحق عليهم، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية.

وأوضح المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن هناك طريقتين لتقسيط المبلغ المستحق على أولياء الأمور بشأن سداد القسط الثاني من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2021/2020.

وأضاف «بدوي»، أن الطريقة الأولى هي تواصل ولي الأمر مع إدارة المدرسة الخاصة التابع لها الطالب، وعرض كافة الأسباب والظروف التي تمنعه من سداد القسط الثاني كاملًا، وفي حال ثبوت صحة الظروف التي تعرض لها، تقوم المدرسة بتقسيط المبلغ المستحق عليه على أكثر من دفعة.

وأكد رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن الطريقة الثانية هو التقديم على قرض تعليمي ميسر من خلال أحد البنوك، وهو المتوفر في العديد من البنوك، ومنها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك ناصر الاجتماعي.

«بدوي»: تقسيط البنوك بفائدة من 5 إلى 7%

وأشار «بدوي» إلى أنه في هذه الحالة يستطيع ولي الأمر تقسيط المبلغ المستحق عليه على فترة 6 أشهر أو 12 شهرًا، بنسبة الفائدة تتراوح بين 5 إلى 7% تتوقف على مدة سداد المبلغ.

ونشبت أزمة المصروفات الدراسية من جديد مع نهاية الشهر الماضي بين أولياء أمور طلاب المدارس والخاصة وأصحاب المدارس، بسبب مطالبة أصحابها بسداد قيمة القسط الثاني من قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2021/2020.

وطالب أولياء أمور بتخفيض المبلغ المستحق عليهم من المصروفات الدراسية، أو تقسيط المبلغ على مدار العام الدراسي، مؤكدين أن بعض من إدارات المدارس تجبر أولياء الأمور بدفع المصروفات بطرق غير قانونية، وأوضحوا أن غالبية أولياء الأمور يمرون بظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا.