مدير مشروع «2 كفاية»: المحافظات الأكثر فقرا لديها معدلات إنجاب عالية

قالت ديزيريه لبيب، مدير مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك اهتمام كبير بهذا المشروع من القيادة السياسية، والوزارة أخذت على عاتقها دعم الجمعيات الأهلية للقيام بدورها في مواجهة الزيادة السكانية، لافتة إلى أن هناك ارتباط وثيق بين عدد أفراد الأسرة ونسبة الفقر، وكلما زاد عدد الأفراد كلما زادت نسبة الفقر.

العلاقة بين كثرة الإنجاب والفقر

وأضافت «لبيب»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، أن كثرة الإنجاب تسبب الفقر، وفي نفس الوقت وجدوا أن الأسر الفقيرة لديها معدلات إنجاب عالية، مشيرة إلى أن المحافظات الأكثر فقرا هي المحافظات التي لديها معدلات إنجاب عالية، وهي محافظات الصعيد، بدءا من الفيوم، إضافة إلى الجيزة والبحيرة.

العمل على التوعية للأسر الفقيرة

وتابعت مدير مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، أنهم يعملون على التوعية وعيادات تنظيم الأسرة، حيث جرى استهداف مليون أسرة بعملية طرق الأبواب، حيث تذهب إليهم مثقفة اجتماعية من نفس البيئة، وتزورهم ثلاث مرات في العام، وتكون علاقة مع السيدة وتحاول أن تعرف أين هي المشكلة، لكي تصحح لها المفاهيم الاجتماعية والدينية الموجودة لدى الأسرة ويكون سببا في زيادة الإنجاب.

مقاومة من الأهالي في البداية

وكشفت عن أنهم وجدوا مقاومة في البداية، ولكن فيما بعد عندما تعرف الأهالي على المثقفات الاجتماعيات تقبلهم الأهالي، إضافة إلى تدريب المثقفات على التعامل مع هذه الأسر، مشددة على أن هناك عرضا دراميا تم إنتاجه اسمه «سكر برة»، أذيع على المقاهي حتى تصل الرسالة بطريقة سهلة وبسيطة إلى الرجال، كما تم استهداف الرجال عن طريق مسرح الشارع، وهذه الأمور كان لها وقع وتأثير كبير في نفوس الأهالي.